SOCIAL, Acerbi: “Concentrati sino all’ultimo secondo!” (FOTO)

SOCIAL LAZIO ACERBI – Un leone dentro e fuori dal campo. Francesco Acerbi non ha intenzione di mollare un centimetro in vista del finale di stagione e, al contrario, è più che mai determinato a trascinare la squadra il più avanti possibile. La Lazio, nonostante abbia detto addio al sogno quarto posto dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, ha ancora una Finale di Coppa Italia da giocare ed un’Europa League da conquistare in campionato.

ACERBI SU INSTAGRAM – Ecco perché Francesco Acerbi tiene alta la concentrazione, voglioso più che mai di centrare questi ultimi ma importanti obiettivi stagionali. Al termine dell’allenamento di oggi a Formello, infatti, il difensore ha pubblicato una foto su Instagram, scrivendo: “Concentrati sino all’ultimo secondo!”. I tifosi della Lazio sognano un mese di maggio di trionfi ed Acerbi è pronto a dare tutto in campo per far sì che il tutto si avveri.