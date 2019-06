SOCIAL, ‘Er Faina’ a Ibiza con… Petagna e Felipe Anderson (FOTO)

ER FAINA LAZIO – Damiano ‘Er Faina‘, simpatico personaggio romano diventato popolare su Instagram – dove conta quasi un milione di follower – si trova in questi giorni a Ibiza per trascorrere le vacanze estive in compagnia della fidanzata. Proprio nella città simbolo della movida spagnola, Damiano – noto tifoso laziale – ha avuto modo di incontrare Felipe Anderson e Andrea Petagna, con i quali ha messo in scena una partitella di calcetto. I due sono legati in un modo e nell’altro alla società biancoceleste: l’uno il passato, l’altro – chissà – il futuro.