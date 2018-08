SOCIAL. La carica di Acerbi, Wallace e Immobile: “Avanti tutta, mai mollare” (FOTO)

SOCIAL ACERBI LAZIO – Allenamenti duri, amichevoli e due ritiri. La Lazio si prepara con grinta alla prossima stagione. I primi a crederci sono sempre loro, i ragazzi di Inzaghi che, nei momenti liberi lasciano commenti e sensazioni sui social. Da Acerbi a Wallace, fino ad Immobile: la squadra senza mollare mai suda per regalare ai tifosi nuove emozioni.

IMMOBILE – Ciro Immobile corre veloce verso la stagione che verrà. Nell’ultimo post sul suo profilo Instagram il bomber biancoceleste ha commentato: “Mai mollare, le grandi cose richiedono tempo!”. Il capocannoniere della Lazio promette grandi cose: se lo dice lui, c’è da crederci.

WALLACE – Wallace si gode la fiducia di Inzaghi: schierato con Acerbi e Radu per tutto il ritiro, potrebbe essere questa la difesa titolare della prossima stagione. Il brasiliano su Instagram ha postato un’immagine piena di grinta: “Gli obiettivi sono fatti per essere raggiunti”.

ACERBI – Si è inserito velocemente e perfettamente nel gruppo, è già molto amato dai tifosi. Francesco Acerbi ha preso per mano la difesa bianccoeleste sin dal ritiro di Auronzo, e si riconferma un baluardo della retroguardia anche in Germania. Su Instagram il centrale ha postato la foto dell’allenamento del pomeriggio con scritto: “Avanti tutta”. Un leone come emoticon, perfetto connubio con la sua personalità da vincente.