SOCIAL. Milinkovic non pensa al mercato: passeggiata all’ombra del Colosseo (FOTO)

CALCIOMERCATO SOCIAL LAZIO MILINKOVIC – È stato senz’altro lui il più ambito in casa Lazio: conteso ad inizio sessione dai più grandi top club europei, il futuro di Sergej Milinkovic Savic sembra però essere ancora legato alla squadra biancoceleste. Mancano poco più di ventiquattrore alla chiusura del mercato, e tutte le offerte arrivate per il serbo sarebbero state rispedite al mittente da Lotito, pronto a presentare al suo gioiellino un adeguamento di contratto. Intanto, il centrocampista non pensa al mercato e si rilassa in compagnia degli amici e dell’amata fidanzata all’ombra del Colosseo: d’altronde Roma è (ancora) la sua casa.