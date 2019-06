SOCIAL, Romulo saluta la Lazio: “Le scelte devono essere rispettate, anche se sono difficili da comprendere” (FOTO)

SOCIAL ROMULO – A sorpresa, Romulo non verrà riscattato dalla Lazio. Il centrocampista, arrivato a gennaio in prestito dal Genoa, tornerà nel club ligure nonostante buone prestazioni e l’affetto dei tifosi. Amari i saluti che l’ex Verona affida ai social: “Le scelte vengono fatte e devono essere rispettate, anche se sono difficili da comprendere!!! Comunque devo solo ringraziare tutti, ma principalmente i miei compagni ed i tifosi laziali per quanto vissuto in questi mesi!!! Forza Lazio” ha scritto il 32enne. All’italo-brasiliano è bastato poco per conquistare un popolo.