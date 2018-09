SOCIAL. Tempo di Nazionale anche per Bastos: primo allenamento in vista del Botswana (FOTO)

SOCIAL LAZIO BASTOS – Non ha giocato nell’ultima partita della Lazio contro il Frosinone ma rimane sempre il punto fermo della difesa della sua Nazionale. Bastos è molto legato alla sua terra e prende sempre con molta serietà le sfide da disputare con la sua Angola: il ct Vasiljevic ha così deciso di convocare il laziale in vista dell’importante match di domenica prossima contro il Botswana, valevole per le qualificazioni alla Coppa d’Africa.

BASTOS SU INSTAGRAM – A testimoniare la voglia e la determinazione del giovane difensore è lo stesso Bastos che sulla propria pagina Instagram ha pubblicato una story nella quale si vede intento a svolgere il primo allenamento con i suoi compagni di Nazionale. L’obiettivo è fare bene con l’Angola per poi presentarsi al meglio della forma nella capitale e candidarsi, magari, per un posto da titolare nella sfida contro l’Empoli. Di seguito la foto pubblicata da Bastos.