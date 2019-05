Tanti auguri Romulo: il brasiliano spegne 32 candeline! (FOTO)

LAZIO COMPLEANNO ROMULO – Tanti auguri a Romulo che oggi compie 32 anni! L’esterno brasiliano, arrivato in prestito lo scorso gennaio dal Genoa, ha collezionato 9 presenze in Serie A con la maglia biancoceleste, mettendo a segno anche un assist (Sampdoria-Lazio 1-2, 28 aprile). Sempre generoso e sorridente, l’ex capitano dell’Hellas Verona si è conquistato subito l’affetto dei tifosi e la probabile riconferma per la prossima stagione: a giugno il presidente Lotito verserà i 2 milioni previsti per il riscatto.

GLI AUGURI DELLA LAZIO – Intanto Romulo può festeggiare il suo compleanno. La Lazio, sui propri canali social, ha voluto dedicare un messaggio di auguri al suo giocatore: “Romulo, centrocampista biancoceleste, oggi spegne 32 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno!“