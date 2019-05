U21, Formello diventa Casa Azzurri

UNDER 21 CASA AZZURRI FORMELLO – Sarà un’estate movimentata in quel di Formello. Dopo il finale di stagione, il centro sportivo biancoceleste è pronto ad ospitare l’Italia U21. Gli uomini di Di Biagio si prepareranno lì per gli Europei in programma proprio in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno. Una vera e propria Casa Azzurri, come rivela La Repubblica. La manifestazione inizierà il 16 e terminerà il 30 giugno a San Marino. L’Italia U21 è nel gruppo A con Spagna, Polonia e Belgio.