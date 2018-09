UDINESE-LAZIO, Domizzi: “Leiva acquisto straordinario, Caicedo può fare meglio dello scorso anno”

UDINESE LAZIO DOMIZZI CAICEDO LEIVA – E’ stato una colonna portante della difesa dell’Udinese. Ora Domizzi milita in Serie B con la maglia del Venezia. Intervistato da Fantagazzetta il giocatore ha parlato del match di questa sera allo stadio Friuli tra i padroni di casa e la Lazio e si è speso in grandi apprezzamenti per Leiva e Caicedo auspicando che quest’ultimo possa fare molto di più rispetto alla scorsa stagione.

LA LAZIO – “Più che per colpa del calendario, la Lazio è stata lenta a inizio campionato per delle evidenti difficoltà fisiche. Anche con Frosinone ed Empoli ha fatto fatica. Ora si è svegliata e si sta preparando bene al derby. L’Udinese mi sembra molto migliorata rispetto agli ultimi anni difficili. Non mi aspetto tecnica alla Dacia Arena, ma entrambe vorranno vincere e sarà sfida aperta”.

LUCAS LEIVA – “Se penso alla Lazio, io sono a dir poco innamorato di Lucas Leiva, un acquisto straordinario, uno dei centrocampisti più forti che ho mai visto alla Lazio, che ne ha avuti tanti di buoni. E’ arrivato in sordina con qualche remora dopo Biglia, ma è stato una sorpresa bellissima”.

CAICEDO – “Come sorpresa, visto l’ottimo momento che sta trascorrendo, spero che Caicedo possa dare in più dell’anno scorso. Stare dietro a Immobile non è mai facile, soprattutto l’anno scorso, ma se avrà spazio, potrà fare grandi cose e dare parecchio alla Lazio. E’ un attaccante con caratteristiche fisiche e tecniche importanti”.

UDINESE – “Chi prefereisco dell’Udinese? Non conosco benissimo l’Udinese attuale, perché ho avuto poche occasioni di seguirla. Di certo consiglierei De Paul. Si vedeva che aveva qualità nelle corde, e ora che sta trovando continuità sta facendo vedere la sua qualità. La continuità è determinante per i giocatori di fantasia come lui. Da Udine poi mi hanno parlato molto bene del nuovo acquisto Teodorczyk. Si sta ancora ambientando in Italia e sta un po’ faticando, ma è il classico attaccante che può far fare il salto di qualità a una rosa come quella dell’Udinese”.