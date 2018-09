Udinese-Lazio, dove vedere il match in tv

UDINESE-LAZIO TV – La Lazio torna in trasferta a pochi giorni dalla vittoria casalinga contro il Genoa. Sarà una gara insidiosa quella contro l’Udinese: per chi non partirà alla volta della Dacia Arena, la partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, nei canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 1 (251). Per gli abbonati la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili.