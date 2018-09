Udinese-Lazio, Pradè: “Abbiamo pagato i sette minuti di blackout, non meritavamo di perdere”

UDINESE LAZIO INTERVISTA PRADE’ – La Lazio trova alla ‘Dacia Arena’ la sua quinta vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League. I tre punti conquistati contro l’Udinese sono arrivati dopo una gara sofferta e combattuta, nella quale l’undici di Inzaghi ha dimostrato di essere grande anche mentalmente. Daniele Pradè, ex direttore sportivo della Roma ed attualmente in servizio per i bianconeri, ha commentato il match ai microfoni di ‘Udinese TV’: queste le sue dichiarazioni.

UDINESE-LAZIO – “Con le grandi squadre le disattenzioni si pagano, abbiamo avuto sette minuti di blackout e l’abbiamo persa così. Siamo stati pericolosi con Fofana, poi su punizione abbiamo preso gol. Contro le grandi funziona così, peccato perché la squadra non meritava la sconfitta”.