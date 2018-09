Una macchina da gol di nome ‘Immobile’: i numeri dell’attaccante tra record ed obiettivi…centenari!

LAZIO IMMOBILE NUMERI E RECORD – Un adeguamento di contratto vicino e più che mai dovuto per un attaccante che, in sole due stagioni, è riuscito a raggiungere traguardi inimmaginabili. Era l’estate del 2016 quando la Lazio ufficializzava l’acquisto di Ciro Immobile, un giocatore capace di vincere la classifica cannonieri qualche anno prima ma che si era un pò perso dopo le esperienze al Borussia Dortmund e al Siviglia. La dirigenza ha puntato tutto su di lui e il bomber partenopeo non ha deluso le aspettative: ha iniziato a segnare subito, già all’esordio contro l’Atalanta e da li non ha più smesso.

I NUMERI DI CIRO – Come ricorda il Corriere dello Sport, infatti, in soli due anni Immobile ha scalato la classifica dei bomber della storia biancoceleste e si trova già al settimo posto, con 68 gol realizzati. Ad aspettarlo, per entrare nella ‘Top5’, c’è Tommaso Rocchi (105), poi Giordano (108), Chinaglia (122), Signori (127) e l’inarrivabile (forse) Silvio Piola (149). E se Ciro dovesse tenere la media realizzativa dello scorso anno, già a fine stagione potrebbe entrare nel prestigioso club dei “centenari”: mancano 32 gol, l’anno scorso ne segnò 41. Una sfida proibitiva per tutti, tranne che per l’uomo dei record.