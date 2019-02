Under 14, battuta anche la Totti Soccer School

UNDER 14 LAZIO TOTTI – La Lazio Under 14 di Tommaso Rocchi non si ferma. Superati anche i ragazzi della Totti Soccer School, i biancocelesti consolidano il primato in classifica. Ai biancocelesti bastano le reti di Nazzaro e Dutu. Il tecnico biancoceleste ha commentato la vittoria: “La partita di oggi è stata difficile ed, inoltre, il terreno di gioco non ha reso semplice la nostra circolazione del pallone. Abbiamo avuto delle difficoltà anche perché il nostro avversario si è ben chiuso nella propria metà campo. Infine siamo riusciti a siglare una rete per tempo. Abbiamo avuto altre occasioni per aumentare il divario, ma siamo stati bravi a gestire il risultato senza mai andare in difficoltà”, come riporta il sito ufficiale della Lazio.