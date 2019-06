Under 21, Di Biagio non sarà più l’allenatore degli Azzurrini

DI BIAGIO ADDIO UNDER21 – Nella conferenza stampa odierna Luigi Di Biagio ha salutato la Nazionale Under 21, senza cercare alibi e parlando di quanto buono è stato fatto negli ultimi anni.

FALLIMENTO EUROPEO – “Non sarò più l’allenatore dell‘Under 21. Sarei rimasto in caso di vittoria degli Europei? No, avrei lasciato comunque. Non mi sentivo più stimolato al massimo”.

IL PERCORSO – “L’Europeo non è andato come speravamo, e la colpa è solo nostra, senza cercare alibi. Il responsabile principale sono io, poi vengono i ragazzi. Però bisogna scindere i risultati di questi anni da quello che è successo in questa ultima manifestazione. Direi che è stato fatto un ottimo lavoro: abbiamo fatto crescere tanti talenti, siamo stati competitivi con diverse squadre forti e un gran numero di ragazzi sono andati in nazionale maggiore”.