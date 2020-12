Tempo di lettura: < 1 minuto

PORRINI STRAKOSHA – Nell’ultimo periodo si è parlato molto di Thomas Strakosha. Un periodo particolare per il portiere biancoceleste e di questo ne ha parlato anche il vice allenatore dell’Albania, Sergio Porrini, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio.

Le parole di Porrini

“Thomas ha avuto delle difficoltà dal punto di vista fisico, ha avuto il Covid e non è mai facile poi quando si rientra ritrovare subito la titolarità. Credo che sia solo un momento. Anche Reina non mi è sembrato così fenomenale, soprattutto in Champions. Spero che Strakosha possa tornare il numero uno, per la Lazio e per se stesso. Non deve demoralizzarsi ma allenarsi come sempre. L’unica preoccupazione è che quando in passato ho visto tanta concorrenza in porta, alla fine non ha fatto bene a nessuno. Il ruolo del portiere è particolare e serve molta chiarezza sui ruoli”.

