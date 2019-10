AURONZO GIORNO 4 – Non c’è sosta per la Lazio di Simone Inzaghi. La rosa biancoceleste effettuerà anche quest’oggi una doppia seduta: il primo allenamento alle 9,30, il secondo alle 17. La mattinata di oggi è dedicata alla fase atletica: il gruppo corre intorno al Lago di Santa Caterina.

AGGIORNAMENTO ORE 18.10 – Volge al termine anche la seconda seduta di giornata, con la partitella a metà campo vinta dai verdi. Tutti i biancocelesti lasciano lo Zandegiacomo tranne Cataldi e Milinkovic, che si divertono con alcune conclusioni dalla distanza. Nuova seduta in programma domani alle 9.30, poi l’amichevole con la Top 11 Radio Club 103 nel pomeriggio.

❇️ La partitella di oggi se la aggiudicano i verdi!



Ecco la splendida rete siglata dal Sergente 🎖 pic.twitter.com/66Yh85lSWj — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 16, 2019

AGGIORNAMENTO ORE 17.40 – Ancora lavoro differenziato per Luiz Felipe, che si allena sul campo adiacente lo Zandegiacomo insieme a Jorge Silva. Ancora out Marusic.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 – La squadra verde è invece così composta: in difesa Patric Wallace e Durmisi, a centrocampo Anderson, Cataldi, Leiva, Milinkovic e capitan Lulic. In attacco la coppia Immobile-Correa.

😉 Squadra in campo allo Zandegiacomo!



È iniziata la seconda seduta di giornata 💪🏻 pic.twitter.com/a3b3PibL2K — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 16, 2019

AGGIORNAMENTO ORE 17.25 – Prime prove tattiche per Inzaghi, che anche ad Auronzo mette in campo il ‘solito’ 3-5-2: squadra blu con terzetto difensivo composto da Vavro, Acerbi e Radu, a centrocampo provati Lazzari, Parolo, Badelj, Luis Alberto ed il neo arrivato Jony. In attacco Adekanye e Caicedo.

AGGIORNAMENTO ORE 17.00 – Con qualche minuto di anticipo, la Lazio scende in campo allo Zandegiacomo per la seconda seduta di giornata. Prima di iniziare però Inzaghi raduna tutti in mezzo al campo per un discorso volto a spiegare le modalità di allenamento.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 – La sessione di allenamento mattutina termina in questo istante. Appuntamento, sul campo dello Zandegiacomo, alle ore 17:00.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 – Finite le ripetute, i giocatori si sono immersi nelle gelide acque del fiume per la crioterapia. Per Jony primo bagno e primo impatto accompagnato da Durmisi.

AGGIORNAMENTO ORE 10.15 – Questa la suddivisione dei gruppi, per ordine d’intensità, da quella più alta a quella più bassa. Nel primo gruppo sono stati promossi Parolo e Lazzari. Quattro minuti a km per il primo gruppo, 4:15 il secondo e 4:30 per il terzo. Infine, a completamento, mister Farris ha guidato la corsa di Durmisi, Jony, Badelj e Radu. I ragazzi, giunti solo ieri in ritiro, stanno correndo a ritmi più blandi.

GRUPPO 1 – Immobile, Lazzari, Parolo, Acerbi, Milinkovic, Adekanye

GRUPPO 2 – Leiva, Cataldi, Correa, Lulic, Silva, Patric

GRUPPO 3 – Vavro, Anderson, Luis Alberto, Luiz Felipe, Caicedo

GRUPPO 4 – Durmisi, Jony, Badelj, Radu (sono arrivati ieri in ritiro, per loro ritmo più blando).

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 – L’allenamento di oggi è dedicato alla fase atletica. La squadra è stata divisa in quattro gruppi ed inizia la corsa intorno al Lago di Santa Caterina. Ripetute sui 1000 metri, a ritmo più elevato rispetto alla scorsa volta. Sei volte i 1000 metri per i biancocelesti.

AGGIORNAMENTO ORE 9.30 – I primi a scendere in campo sono ancora una volta i portieri agli ordini di Grigioni e ancora orfani di Thomas Strakosha.