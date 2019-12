Tempo di lettura: < 1 minuto

BRESCIA LAZIO BIGLIETTI EXTRA – I biglietti per la trasferta contro il Brescia sono già stati esauriti. C’è tanto entusiasmo in casa Lazio. Il Rigamonti sarà colorato anche dal bianco e dal celeste: si prevedono circa duemila tifosi ospiti ma, come riporta il Corriere dello Sport, il Brescia potrebbe decidere di mettere in vendita altri biglietti per soddisfare la grande richiesta, riservando metà Curva Sud del Rigamonti.