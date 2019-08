CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC – Il Manchester United ‘scarica’ Milinkovic Savic per Harry Maguire. Stando a quanto riportato da ‘Talksport’, pare che i Red Devils abbiano già avanzato la loro offerta per il difensore inglese, offrendo al Tottenham 80 milioni di sterline (circa 90 milioni di euro) senza più margini di trattativa. Il club britannico ha tempo fino a lunedì per decidere e dare la sua risposta definitiva: Il Leicester ha tempo fino a lunedì per dare una risposta definitiva. Intanto, emerge un dettaglio che potrebbe dirla lunga sul futuro del classe ’93: il giocatore infatti non compare nel video del Leicester che annuncia i numeri di maglia per la nuova stagione.