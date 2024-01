Basic alla Salernitana, Di Marzio: "Firmati i documenti"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO BASIC SALERNITANA - Toma Basic è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della Salernitana. Come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, Lazio e il club campano avrebbero già firmato i documenti necessari per il passaggio in prestito secco del centrocampista croato ai granata. Il classe 1996 è atteso a Salerno mercoledì 17 gennaio.

Basic alla Salernitana, le parole di Gianluca Di Marzio