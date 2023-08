Calciomercato Lazio, spunta il nome di Castrovilli: i dettagli

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO CASTROVILLI - Il calciomercato della Lazio è pronto a prendere il via dopo l'incontro a Formello tra mister Sarri ed il presidente Lotito. Spunta di già un nuovo nome: Gaetano Castrovilli

Calciomercato Lazio, spunta Castrovilli per il centrocampo

La situazione a Firenze

La Lazio non vuole fermarsi sul mercato e vuole cominciare il campionato più competitiva dell'anno scorso. Da Firenze infatti, spunta un nuovo nome per il centrocampo della Lazio: si tratta di Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Come riporta il Corriere Fiorentino infatti, il ragazzo non avrebbe gradito la proposta di rinnovo al ribasso del suo club. Per questo, sul classe '97 sarebbero piombate diverse squadre, tra cui Lazio, Napoli e Inter. E' possibile anche prenderlo a parametro zero la prossima stagione.