Calciomercato Lazio, Correa: è la settimana decisiva

LAZIO JOAQUIN CORREA – La storia tra Joaquin Correa e la Lazio sembra stia per giungere al termine. Solo 12′ di campo nella prova generale prima del debutto in campionato. Le intenzioni sono chiare, Sarri ha preso in considerazione il Tucu solo per poco durante il match contro il Sassuolo. Nulla che faccia pensare a un dietrofront. Anche perché dall’argentino passa il mercato biancoceleste e l’indice di liquidità, ancora bloccato.

Correa, settimana decisiva

Come riporta il Corriere dello Sport, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per chiudere la questione Correa, ma serve un’offerta che convinca la società. Lotito vuole incassare almeno 30 milioni di euro. E intanto l’inizio del campionato si avvicina. Se l’argentino non dovesse partire, vedremo che gestione societaria e tecnica metterà in piedi la Lazio. Correa impiegato o tenuto da “fuori rosa”?