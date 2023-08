Calciomercato Lazio, proposto scambio Fares - Sepe: la situazione

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO SALERNITANA FARES - Si scalda anche il mercato delle uscite per la Lazio. Dopo Maximiano, anche un altro esubero potrebbe presto lasciare la capitale. Si tratta di Mohamed Fares, ormai da tempo fuori dai piani di Sarri.

Calciomercato Lazio, la Salernitana prova uno scambio per Fares

Occhi della Salernitana su Fares, secondo quanto riportato da Il Mattino. Come proposta c'è in ballo uno scambio con Luigi Sepe, ormai ai margini della rosa dopo gli arrivi di Ochoa e Costil. La Lazio è alla ricerca di un secondo portiere dopo l'addio di Maximiano e sta già trattando per Lloris e Ronnow. È tempo di valutazioni, vedremo se l'operazione andrà in porto.