Castellanos festeggia sui social: "Questa è la strada..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CASTELLANOS SOCIAL- La Lazio di Maurizio Sarri conclude il 2023 con una grande vittoria contro il Frosinone. L'MVP della gara dell'Olimpico è Taty Castellanos che ha dando il via alla rimonta biancoceleste non ha fatto rimpiangere l'assenza di Ciro Immobile. L'attaccante ha quindi finalmente ritrovato il gol e ha deciso di festeggiare la vittoria della sua squadra anche sui social.

LEGGI ANCHE----> Decreto Crescita, Lotito: "È un problema di tutto lo sport"

La gioia di Castellanos sui social

Castellanos ha pubblicato un post su instagram in cui festeggia per l'importantissima vittoria della Lazio in rimonta contro il Frosinone.

"Concludendo l'anno con una vittoria in casa. Grazie alle persone che ci sono sempre state! Questa è la strada..."