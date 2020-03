Tempo di lettura: < 1 minuto

LAUREA MEDICINA MANFREDI – Il governo stabilisce con il decreto Cura Italia che chi possiede una Laurea in Medicina diventa definitivamente abilitante alla professione medica. Il commento del ministro dell’Università Gaetano Manfredi.

Le parole di Gaetano Manfredi

“Questo significa liberare immediatamente sul Sistema sanitario nazionale l’energia di circa diecimila medici fondamentale per far fronte alla carenza che lamentava il nostro Paese. Cogliamo questo momento di difficoltà per adeguarci per sempre e con positività anche alle esigenze di una società che cambia. Fronteggiare l’emergenza Coronavirus significa dare risposte immediate ma con una visione che consentano all’Italia di guardare in prospettiva al medio-lungo periodo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.