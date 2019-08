LAZIO CORREA – Joaquin Correa, è passato un anno dal suo arrivo ed è già entrato nei cuori biancocelesti, grazie anche al gol in finale di Coppa Italia. “El Tucu” è arrivato per sostituire Felipe Anderson, e per il momento ha dimostrato grande qualità, dribbling, velocità, fisico, mancano i gol, pochi anche i tiri effettuati, ma dopo le amichevoli estive è lui il bomber attualmente.

RINNOVO – Nella giornata di ieri, nel centro sportivo di Formello, al Mirko Fersini, c’è stato un incontro tra il ds Igli Tare ed Alessandro Lucci, agente del giocatore. Secondo Il Tempo, è in arrivo un adeguamento di contratto fino al 2023, con una clausola rescissoria fissata a 70 milioni.