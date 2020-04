Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ALLENAMENTI SERIE A – Secondo quanto riporta Il Messaggero, la tabella di marcia è stata stilata. Si aspetta solo l’ufficialità. «Ripresa degli allenamenti individuali a partire dal 4 maggio, inizio degli allenamenti di squadra dal 18 maggio e ripresa del campionato di Serie A tra il 10 e il 12 giugno». Questo il messaggio che è stato recapitato ai giocatori e allo staff tecnico della Lazio. Il conto alla rovescia, in attesa del nuovo Dpcm, è iniziato. I calciatori biancocelesti, dopo giorni di allenamento in casa, sono pronti ad indossare gli scarpini e aspettano la convocazione per le visite mediche. I nuovi test dovrebbero svolgersi all’interno del centro sportivo di Formello, dove poi inizierà il ritiro, ma non è escluso che possano essere fatti presso la Paideia, clinica di riferimento biancoceleste.

Valerio Cassetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.