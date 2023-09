De Paola: "Immobile è stato deludente nonostante il gol"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DE PAOLA ITALIA IMMOBILE INTERVISTA - Luciano Spalletti ha vissuto un esordio amaro sulla panchina dell'Italia, pareggiando 1-1 contro la Macedonia del Nord. Sulla prestazione degli Azzurri si è espresso il giornalista Paolo De Paola in un'intervista, criticando la prestazione di Ciro Immobile nonostante la rete segnata.

De Paola: "Spalletti merita delle critiche, non avrei convocato mezza squadra"

Queste le sue dichiarazioni rilasciate da Paolo De Paola a TMW Radio: "Nutro grande rispetto per Spalletti, ma merita delle critiche e anche forti. Personalmente mezza squadra non l’avrei convocata, perché molti elementi si trascinano dalla mancata qualificazione ai Mondiali. Lo stesso Immobile, nonostante il goal, e tutto l’attacco sono stati deludenti, non sanno segnare. Pareggiare questa partita è stata un’onta al calcio".