Bonanni: "La Lazio non è migliorata nell'undici titolare"

LAZIO BONANNI INTERVISTA - Massimo Bonanni ha espresso il suo pensiero sulla corsa Scudetto in Serie A. In particolare, l'ex calciatore e tecnico ha posto l'attenzione sulla Lazio, attesa dal big match contro la Juventus e alla ricerca di punti utili per non accumulare sin da subito un ampio distacco dalla vetta della classifica.

Bonanni: "Zaccagni è fondamentale per la Lazio, ma hai perso Milinkovic"

Ecco di seguito le parole dell'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni, rilasciate a TMW Radio.

Su una Lazio in corsa per lo scudetto

"Per me negli undici la Lazio non è migliorata, hai perso Milinkovic. Hai trovato qualcosa di più nei cambi ma non so se sei pronto a vincere lo Scudetto. Castellanos è solo un vice-Immobile, che rimane uno indispensabile. Zaccagni è fondamentale e fai fatica a trovare un sostituto. In mezzo al campo hai preso dei buoni ricambi ma da qui a dire che puoi lottare per lo Scudetto mi sembra troppo. Inter e Milan sono più forti, il Napoli è quello. Pensare che la Lazio sia più forte di loro fai fatica a dirlo".

Su Juventus-Lazio

"Sono partite importanti. Juventus-Lazio è fondamentale per entrambe, per i bianconeri perché devono rimanere attaccati al treno delle migliori, per i biancocelesti perché se non dovessero riuscire a fare punti il distacco diventerebbe già grande per lo Scudetto".