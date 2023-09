Sabatini: "Lazio competitiva, Sarri ha dato solidità"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO WALTER SABATINI INTERVISTA - Walter Sabatini, ex direttore sportivo tra le altre della Lazio, ha descritto il momento del club biancoceleste, descrivendone le caratteristiche, in un'intervista.

Sabatini: "Quando nella Lazio si accendono i giocatori di talento, sono guai per tutti"

Walter Sabatini, intervistato da TMW Radio, ha affrontato diverse tematiche, tra cui l'inizio di stagione della Lazio.

Sulle qualità della Lazio

"Quando nella Lazio si accendono i giocatori di talento sono guai per tutti. Sarri ha dato una solidità alla squadra, ma se si accendono i Felipe Anderson e Luis Alberto, oltre a Ciro Immobile, la Lazio diventa una squadra competitiva. Lo sarà sicuramente per la Champions League, come tutte i club metropolitani".

Su Guendouzi e Kamada

"Guendouzi ha un impatto incredibile sulla partita; è dotato di fisicità, di capacità di contrasto e ha una discreta trasmissione di palla. Kamada invece è molto giapponese, di estrema affidabilità e di inserimento".