Derby, pronto il piano sicurezza: il tavolo tecnico in Questura

PIANO SICUREZZA DERBY - Pomeriggio di intenso lavoro nella capitale. Mentre Lazio e Roma si preparano a giocarsi sul campo il derby della capitale, come riporta il Corriere della Sera, è previsto un tavolo tecnico in Questura per organizzare il piano sicurezza in vista della sfida, e per definire le misure di sicurezza per la stracittadina,

Le misure di sicurezza

La città di Roma si prepara al piano sicurezza in vista del derby della capitale, che andrà in scena domenica 12 novembre alle 18:00. Molta attenzione rivolta ad eventuali tifoserie estere, che potrebbero venire nella capitale, come accaduto negli scorsi anni. Verranno inoltre controllati tutti gli striscioni per evitare messaggi politici, antisemiti o comunque con riferimento al conflitto tra Israele e Hamas. Per garantire la massima sicurezza, saranno impiegati circa 1000 uomini delle forze dell'ordine.