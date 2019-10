LAZIO FASCETTI – Nelle prime 6 giornate di campionato, la Lazio ha collezionato 10 punti. L’ex tecnico biancoceleste, Eugenio Fascetti ha commentato l’inizio di stagione degli uomini di Inzaghi ai microfoni di Tmw. Queste le sue parole.

Lazio

“Ha momenti di pausa in partita che sarebbe da psichiatra… Gioca bene magari 70 minuti e poi crolla. E’ un difetto che rischia di essere incurabile. Forse non riescono a concentrarsi 90 minuti o non tengono il ritmo iniziale che è molto forte.”