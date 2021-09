- Advertisement -

GALATASARAY LAZIO FORMAZIONI CRONACA – La Lazio torna in Europa League ed esordisce contro il Galatasaray. I biancocelesti non affrontano i turchi da ben 6 stagioni ed ora hanno l’occasioni di riprendere da dove avevano lasciato. Maurizio Sarri, all’esordio in Europa sulla panchina dei capitolini, potrebbe far partire dal 1′ minuto Zaccagni e Basic, subentrati nella ripresa a San Siro contro il Milan. Vediamo insieme le probabili formazioni della gara e dove vederla in tv.

Galatasaray-Lazio, le formazioni ufficiali

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Yedlin, Marcão, Nelsson, Van Aanholt; Kutlu, Antalyali; Morutan, Cicaldau, Kerem; Dervişoğlu.

A disp.: Çipe, Öztürk, Babel, Mohamed, Ömer Bayram, Kaan Arslan, Luyindama, Atalay, Emre Kilinç, Feghouli, Diagne.

All.: Fatih Terim

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro (55′ Milinkovic), Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (55′ Muriqi), Zaccagni.

A disp.: Reina, Furlanetto, Patric, Radu, Marusic, Escalante, Cataldi, Basic, Moro, Pedro.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Matej Jug (Slovenia)

Ammoniti: Muslera, Akpa Akpro

La cronaca del match

61′ – Che occasione per Karem, prova a piazzarla ma la palla finisce larga

59′ – Bella azione della Lazio: tira Luis Alberto ma ferma tutto Muslera. Sulla ribatutta Muriqi mette di nuovo in metto e Marcao sfiora l’autogol

55′ – Doppio cambio biancoceleste: dentro Muriqi e Milinkovic. Out Immobile e Akpa Akpro

49′ – Errore clamoroso di Luiz Felipe, ma non ne approfitta il Galatasaray

47′ – Acerbi lancia per Immobile che non riesce ad infilare Muslera

46′ – Riparte il secondo tempo

45′ – Finisce il primo tempo tra Galatasaray e Lazio

44′ – Marcao ferma Immobile in area di rigore

43′ – Giallo per Akpa Akpro che colpisce duramente Marcao

41′ – Ci prova Hysaj a scavalcare la difesa e servire Zaccagni. Ferma tutto Muslera

40′ – Possesso palla per la Lazio

33′ – Cade Immobile in area di rigore, ma non c’è nulla

31′ – Rimessa laterale per la Lazio che non riesce a ripartire

26′ – Calcio d’angolo per i turchi: mette fuori Luiz Felipe

21′ – Grande occasione per il Galatasaray con Morutan che spacca la traversa

19′ – Grande occasione per Luis Alberto che sbaglia il tiro, ma ferma tutto l’arbitro per fuorigioco

17′ – Ci provano i padroni di casa con il possesso palla

10′ – Ripartenza della Lazio: Zaccagni offre ad Immobile ma la palla è lunga

8′ – Muslera stende Lazzari fuori area: solo giallo per il portiere

6 – Gira palla il Galatasaray alla ricerca di un varco

2′ – Ci ha provato Felipe Anderson con una bella discesa sulla destra a mettere in mezzo, ma Zaccagni non è riuscito a colpirla

1′ – Partiti! Inizia la gara tra Lazio e Galatasaray al Türk Telekom

Dove vederla in tv

Galatasaray-Lazio sarà visibile in diretta tv su Sky: canali di riferimento per seguire la partita, Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre). La gara sarà trasmessa anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). La sfida di Europa League tra il Galatasaray e la Lazio verrà trasmessa anche in streaming su DAZN e su Sky Go.