LAZIO GENOA – Nella serata di ieri, la Lazio è stata sconfitta dall’Inter per 1-0. Archiviato il match di San Siro, i biancocelesti scenderanno in campo domenica pomeriggio contro il Genoa nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A. In vista della gara, i rossoblu dovranno però fare i conti con alcune defezioni.

Biraschi e Goldaniga in dubbio

Come riporta il Corriere dello Sport, in casa Genoa si valutano le condizioni di Biraschi e Goldaniga. I due difensori non sono stati convocati per il match contro il Bologna, e lo staff medico dei liguri sta valutando le loro possibilità di recupero. Domani i rossoblu torneranno ad allenarsi, per sabato invece è prevista la rifinitura e poi la partenza.