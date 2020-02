Tempo di lettura: < 1 minuto

GENOA LAZIO BIGLIETTI – Archiviata la vittoria contro l’Inter per 2-1, la Lazio domenica alle ore 12:30 affronterà il Genoa nell’anticipo della 25esima giornata di Serie A. Come comunicato dalla società biancoceleste, a partire da oggi saranno in vendita i biglietti per il settore ospiti.

Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio comunica che, da oggi lunedi 17 febbraio, sono stati messi in vendita i tagliandi per la gara

di campionato Genoa – Lazio.

Questi i dettagli della vendita:

– Gara: Genoa – Lazio

– Domenica 23 febbraio 2020 – ore 12:30

– Stadio Luigi Ferraris di Genova

– Prezzi del settore ” Ospiti “: (capianza 2.032 posti)

– 20 € intero

– Inizio vendite lunedi 17 febbario

– Fine vendite sabato 22 febbraio alle ore 19:00

– Circuito ricevitorie: Listicket – Gruppo Ticketone

– Non c’è alcun obbligo della Tessera del Tifoso

Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita.

