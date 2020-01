Tempo di lettura: < 1 minuto

GIROUD LAZIO CALCIOMERCATO – Manca sempre meno alla chiusura della finestra invernale di calciomercato. Nelle ultime ore, il nome più caldo in ottica Lazio è diventato sicuramente quello di Olivier Giroud. I biancocelesti sembrano aver raggiunto l’accordo economico con il Chelsea e con il calciatore ma restano ancora da sciogliere alcuni nodi, legati al sostituto del francese e alla volontà della moglie.

I retroscena sulla trattativa Giroud

Come riporta Il Messaggero, la trattativa per Giroud è stata tenuta nascosta dalla Lazio fino alla giornata di ieri. “Non esiste, si prendiamo anche Ronaldo”: erano queste le risposte che arrivavano da Formello sulle domande relative all’ex Arsenal. Il presidente Lotito però lavorava alla trattativa sotto traccia, andando contro anche ai consigli del ds Igli Tare che suggeriva di lasciare perdere. La preoccupazione del dirigente albanese infatti, sarebbe quella di vedere il suo pupillo Correa rischiare la panchina con l’arrivo del francese. Durante la seduta di ieri inoltre, Inzaghi avrebbe parlato con i senatori del possibile colpo rassicurando anche Immobile in questo modo: “Per me sei intoccabile”.

Aggiornamento ore 11:20

Emergono ulteriori dettagli sulla trattativa in corso tra la Lazio e il Chelsea per Olivier Giroud. Secondo quanto appreso dalla redazione di Lazionews.eu, Simone Inzaghi avrebbe avuto un colloquio con il calciatore francese per provare a convincerlo di approdare a Roma.

