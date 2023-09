FOTO - La Serie A celebra Guendouzi e Olimpia

Tempo di lettura: < 1 minuto

GUENDOUZI OLIMPIA - L'aquila e il suo condottiero. Quella di Matteo Guendouzi e Olimpia è stata una delle immagini più belle della serata di Lazio - Torino, andata in scena su tutte le televisioni. In tanti, sui social, gli hanno dato risalto. Compresa la Lega Serie A, che tramite il profilo Twitter in inglese ha ripostato tre scatti del francese con il simbolo biancoceleste.

Serie A, ecco lo scatto di Guendouzi e Olimpia

