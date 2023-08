Calciomercato Lazio: per la porta piace lo svincolato Handanovic

Tempo di lettura: < 1 minuto

HANDANOVIC LAZIO CALCIOMERCATO- La Lazio, con la partenza ormai imminente di Maximiano verso la Spagna, ha bisogno di un secondo portiere da affidare a Provedel. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport ci sarebbe l'idea Samir Handanovic, ex dell'Inter e ormai svincolato. Un nome importante per il calciomercato biancoceleste, a prezzi decisamente vantaggiosi.

Calciomercato Lazio , prende vita l'idea Handanovic

Un portiere di enorme esperienza, abituato ai grandi palcoscenici, ai trofei e alla Champions. Handanovic potrebbe aiutare non solo in campo, ma anche nelle crescita della rosa in termini di consapevolezza e lavoro.

Sono 11 le stagioni disputate nell'Inter, con 455 presenze ufficiali. Ha sollevato uno Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane.

Non ci sarebbe da pagare alcun club, essendo il portierone svincolato. Trattative in corso (anche perché Audero sembra indirizzato proprio all'Inter), si accende il calciomercato.