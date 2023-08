UFFICIALE, Isaksen è un nuovo giocatore della Lazio: il comunicato ufficiale

Tempo di lettura: < 1 minuto

ISAKSEN LAZIO COMUNICATO UFFICIALE- Perché Isaksen fosse a tutti gli effetti un giocatore della Lazio mancava soltanto il comunicato ufficiale della società. Arrivato poco fa. Ecco, dunque, il nuovo acquisto dei biancocelesti!

"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti sportivi del calciatore Gustav Tang Isaksen proveniente dal Football Club Midtjylland".

Isaksen avrà in numero 18, che apparteneva a Luka Romero e che è stato il primo numero di Luis Alberto in biancoceleste. La Lazio ha celebrato il suo arrivo con questo video sui canali ufficiali.

