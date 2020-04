Tempo di lettura: < 1 minuto

HOEDT LAZIO INTERVISTA – In una diretta Instagram con Gianluca Di Marzio, Wesley Hoedt ha ripercorso la sua carriera e si è soffermato sui due anni con la maglia della Lazio. Il difensore olandese ha espresso rammarico per aver lasciato la Roma di sponda biancoceleste per cedere alle lusinghe del Southampton. Ecco le sue parole.

Il passato in biancoceleste

“Volevo giocare in Premier League e quando il Southampton ha bussato alla mia porta con un’offerta che non potevo rifiutare, ho fatto le valigie e sono andato in Inghilterra. A distanza di due anni posso dire che è stata una scelta sbagliata, ma sono cose che possono succedere. Alla Lazio sono cresciuto come calciatore e adesso mi manca quell’ambiente. Mi piacerebbe tornarci, ma vediamo che succede quest’estate.”

Rapporto con Inzaghi e Pioli

“Mi ha insegnato tanto e lo rispetto molto. Abbiamo avuto delle incomprensioni ma nel calcio è normale. Lui è un allenatore straordinario e i risultati di quest’anno sono la prova. Con Pioli invece ho giocato tantissimo. Mi ricordo bene il derby perso per 4 a 1. Sono partite che non dovrebbero mai capitare e a rimetterci fu lui con il suo staff, quando in realtà la responsabilità era anche di noi giocatori. Quando venne esonerato, la società aveva scelto Bielsa come sostituto. Non arrivò mai a Formello. Inzaghi in quel momento stava facendo molto bene e da lì è partita questa storia.”

