IMMOBILE RADU RIGORI – Sabato sera la Lazio è stata sconfitta per 3-0 dal Milan. Decisive le reti di Calhanoglu, Ibrahimovic su rigore e Rebic. Nel match dell’Olimpico la Lazio ha dovuto fare a meno di Caicedo ed Immobile per squalifica. Quest’ultimo è stato ammonito a seguito del fallo di mano che ha portato al penalty per il Torino.



Immobile e Radu: i due episodi

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, spiega perché il fallo di mano di Immobile che ha portato al rigore per il Torino è stato sanzionato con il cartellino e quello di Radu analogo che ha concesso il penalty al Milan no. Secondo il regolamento, nell’episodio con i granata il tiro di N’Koulou è diretto verso la porta, ma Immobile non ha impedito la chiara segnatura di una rete (altrimenti sarebbe stato rosso). Per quanto riguarda il fallo del romeno, Calvarese ha giustamente considerato il cross non solo come non diretto in porta ma nemmeno come una promettente azione d’attacco. Giusto quindi non ammonire il numero 26.

