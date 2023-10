Inzaghi voleva Immobile all'Inter: il retroscena di mercato

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE INZAGHI INTER - Ciro Immobile non sta sicuramente vivendo il suo periodo più roseo da quando è alla Lazio. Con i gol che faticano ad arrivare e delle prestazioni non sempre brillanti, non stanno mancando anche le critiche verso il capitano biancoceleste che, come rivelato da lui stesso, è apparso per la prima volta indeciso sul suo futuro. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, oltre all'interesse delle squadre arabe, in estate si sarebbe manifestato anche quello di Simone Inzaghi, che avrebbe provato a portare Immobile all'Inter.

Inzaghi voleva Immobile, il retroscena

L'ex allenatore della Lazio e attuale tecnico nerazzurro, avrebbe voluto riavere con sé il suo vecchio bomber, per sostituire i partenti Dzeko e Lukaku. L'affare però, non sarebbe mai decollato per le richieste economiche di Lotito, ritenute troppo elevate.