Italia, Immobile: “Gol? Con l’Austria ci ho provato in ogni modo. Su Lukaku…”

ITALIA IMMOBILE BELGIO – L’Italia, dopo aver sofferto nella sfida contro l’Austria è pronta a stupire contro il Belgio. Ciro Immobile ha presentato, in conferenza stampa, la prossima sfida valida per i quarti di finale. Queste le sue parole.

Lukaku

“E’ fortissimo, abbiamo la fortuna di conoscerlo bene e di averlo in campionato. Se la vedranno i nostri difensori…”.

De Bruyne e Hazard

“Sono fondamentali, non avendoli al meglio avranno qualche problema. Però senza di loro avranno chi li sostituirà: con De Bruyne e Hazard in campo è un’altra partita, spostano gli equilibri e mettono tutti in difficoltà. Noi la prepariamo se ci fossero al cento per cento, per noi è importante seguire la linea avuta finora. Abbiamo fatto l’Europeo sempre al massimo, reagendo bene alle difficoltà”.

Sul record di gol in azzurro agli Europei

“A me piacerebbe vincere. Toglierei i due gol fatti per portare a casa la Coppa, è la verità. Con l’Austria ci ho provato in ogni modo, tra sfortuna ed errori miei non ho fatto gol. Però alla fine della partita abbiamo fatto una bella festa. Non era facile, ci sono le più forti del ranking UEFA, ci sono squadre che giocano nei grandi campionati. Con l’Austria è stata dura: per quanto riguarda i record, vorrei raggiungerli ma preferisco vincere”.



Portogallo

“E’ stata una gara intensa, combattuta. Non facevamo il tifo per nessuna delle due. Sono tutte e due forti: il Portogallo nel secondo tempo avrebbe meritato qualcosa di più, il Belgio nel primo ha mostrato il suo potenziale. Ronaldo? Tutti lo vogliono sfidare, è il migliore. Da quando è arrivato in Serie A la competitività si è alzata notevolmente”.