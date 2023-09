Bonanni: "Juventus - Lazio sarà partita diversa rispetto al Napoli"

Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVENTUS LAZIO BONANNI INTERVISTA - L'ex calciatore Massimo Bonanni ha parlato di Juventus-Lazio, ponendo l'attenzione sulla partenza di Milinkovic e sulle mosse fatte dal club biancoceleste per sostituirlo.

Bonanni: "La Lazio deve fare di necessità virtù senza Milinkovic"

Ecco di seguito le parole espresse da Massimo Bonanni durante il suo intervento a TMW Radio:

Sull'addio di Milinkovic-Savic

"La cessione di Milinkovic sarebbe stata pesante per chiunque. Per la Juve avrebbe fatto comodo sia qualitativamente che fisicamente. E manca anche alla Lazio, perché era abituata da dieci anni a giocare con lui. E' un giocatore che ha caratteristiche fisiche e tecniche uniche non solo in Italia. E' una partenza importante. Ora la Lazio deve fare di necessità virtù. Speravo potesse arrivare un giocatore più funzionale. Guendouzi non è scarso, ma mi aspettavo qualcosa di diverso".

Su Juventus-Napoli

"Sarà una partita diversa rispetto a quella di Napoli. La Juventus è molto più fisica del Napoli, la Lazio paradossalmente va meno in difficoltà contro squadre che giocano. La Juve sa ripartire molto bene.

Sulla scelta tra Guendouzi e Kamada a centrocampo

"Forse sarebbe meglio Guendouzi per fisicità".