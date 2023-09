Juve - Lazio, l'ex arbitro Calvarese: "Maresca? Prestazione rivedibile..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVE LAZIO CALVARESE INTERVISTA - Ai microfoni di Tuttosport è intervenuto l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese. Il tema centrale è ovviamente la prestazione del direttore di gara Maresca in Juventus - Lazio, che ha creato non poche polemiche. Di seguito il suo giudizio.

Juve - Lazio, le parole di Calvarese su Maresca

"Rivedibile la prestazione di Maresca allo Stadium. Quello che manca nella gestione di Juve-Lazio è soprattutto l’uniformità di giudizio sia tecnico che disciplinare. In una partita semplice, quasi mai in discussione, 6 gialli sono davvero troppi. Solo uno l’episodio al limite: il primo gol di Vlahovic. Corretto lasciar correre sul body-check alto che consente a Locatelli di recuperare palla su Immobile, e il silent check conferma che la palla resta al di qua della linea laterale sul controllo di McKennie. Ricordiamo che per essere fuori dal gioco il pallone deve aver oltrepassato la linea in tutta la sua circonferenza".