LAZIO ADEKANYE ANDERSON – Tra le note positive di questo pre campionato della Lazio, ci sono anche Bobby Adekanye ed Andrè Anderson. I due giovani di talento, rimarranno in biancoceleste e potranno risultare utili alla causa di Simone Inzaghi. Come riporta il Corriere dello Sport, il mister piacentino ha provato i due in più ruoli. L’ex Liverpool è stato testato nel ruolo di esterno a centrocampo, il brasiliano che ha svolto quasi sempre la mezz’ala è stato piazzato seconda punta, alle spalle di Immobile. I due classe 1999, sperano in un’occasione per far bene magari anche nei finali di gara.