Agente Zaccagni: "Abbiamo iniziato a parlare del rinnovo"

LAZIO AGENTE ZACCAGNI RINNOVO - Oltre che ai nuovi innesti, la Lazio pensa a blindare i propri pilastri. La trattativa per il rinnovo di Mattia Zaccagni è iniziata già da un po', con le due parti che si sono incontrate durante il ritiro ad Auronzo per trovare un accordo per prolungare il contratto in scadenza nel 2025. A questo proposito, Mario Giuffredi, agente dell'esterno, ha parlato ai microfoni di TvPlay.

Rinnovo Zaccagni, le parole dell'agente

"Abbiamo iniziato a parlare del rinnovo di Zaccagni, ma purtroppo Lotito al momento ha tanti impegni. Ha i suoi tempi e non è facile rinnovare in fretta, soprattutto se è una trattativa delicata come questa. Vorremmo restare alla Lazio, vediamo se si riuscirà a chiudere questa operazione”.