Agostinelli: "Pedro un campione, devono seguire il suo esempio"

LAZIO AGOSTINELLI INTERVISTA - Andrea Agostinelli, ex giocatore della Lazio, ha commentato il sorteggio di Champions League e ha esaltato Pedro.

Agostinelli: "Immobile sta attraversando un periodo difficile"

Queste le parole diAndrea Agostinelli a TvPlay: "Se i giocatori più forti saranno al massimo della forma i biancocelesti potrebbero avere il 40% di possibilità di passare il turno contro il Bayern Monaco. In questo momento non ha neanche il 15% di andare ai quarti, ma tra due mesi tutto può cambiare".

Su Lazio - Bayern Monaco

"I nuovi giocatori della Lazio non hanno praticamente mai segnato, lo stesso Immobile sta attraversando un periodo molto difficile. Il Bayern è l’avversario più difficile, ma se tutti i top player biancocelesti dovessero tornare in forma perché non credere alla qualificazione? Mi fa paura Harry Kane, è un attaccante fenomenale".

Su Pedro

"Della Lazio preoccupa il fatto che i giocatori dello scorso anno non stanno rendendo al massimo delle loro possibilità. Con i nuovi acquisti, penso soprattutto a Kamada, bisogna avere un po’ di pazienza. Faccio un esempio, Pedro ha vinto tutto in carriera ma corre e dà sempre il massimo. Lui è un vero campione e gli altri devono seguire il suo esempio. Non credo che esistano giocatori che scendono in campo senza passione. La professionalità è un’altra cosa".