Lazio, le parole di Immobile: ”È bello ricordare D’Amico. Siamo pronti per il campionato”

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO IMMOBILE D’AMICO - In occasione del match amichevole tra Latina e Lazio in memoria di Vincenzo D’Amico, il capitano Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel

LEGGI ANCHE - Latina-Lazio, le formazioni ufficiali del match: Kamada titolare

Latina-Lazio, le parole di Immobile

In ricordo di Vincenzo D’Amico

"E' bello ricordare D'Amico in questa partita, in questo stadio. Siamo felici di giocare oggi, ci entusiasma molto, c'è molta gente qui a ricordarlo. Siamo felici e pronti per il campionato. Ritiro? Ottimo bilancio, abbiamo fatto un bel pre campionato eccetto le ultime partite in cui eravamo pesanti con le gambe, non vediamo l'ora di iniziare".