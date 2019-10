LAZIO ATALANTA ROSSI – A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Atalanta è intervenuto su Gold TV Delio Rossi, doppio ex allenatore delle due compagini che stanno per dare il via all’ottavo turno di campionato.

“Le pause nazionali difficili per le big”

“La Lazio sta facendo il massimo può arrivare quarta, al peggio può scendere all’ottavo posto. Penso a Roma, Atalanta e Milan anche se i biancocelesti, sulla carta, mi sembrano avanti ai giallorossi. Le soste? Possono essere influenti e dipende da quanti nazionali hai e dove giocano: i voli oltreoceano non aiutano, pensate quanto successo a Zapata. Durante le pause nazionali per le big anche allenare è più complicato”.