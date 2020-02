Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO BOLOGNA CONFERENZA INZAGHI – Il prossimo turno della Serie A propone uno scontro importante per la classifica della Lazio. All’Olimpico arriva infatti il Bologna in una sfida dal sapore scudetto. Simone Inzaghi, in vista del match, è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare i temi della partita. Di seguito le parole dell’allenatore biancoceleste.

Le parole di Inzaghi in conferenza stampa

“Diciamo che non è stata una settimana semplice, domani avremo qualche defezione. Acerbi non ci sarà, Lulic mancherà ancora. Sarà assente anche Marusic, il suo indolenzimento ci ha sorpreso e con tante partite ancora da disputare non prenderemo rischi. Immobile invece ha avuto un’influenza molto forte, ieri sembrava rientrata ma vedremo oggi. Caicedo sarà a disposizione.”

Soluzione Vavro

“Io penso che Vavro a Genoa abbia fato un’ottima gara. Giocare a Marassi è sempre difficile ma se l’è cavata molto bene.”

Juventus-Inter

“Spero solo che si possano divertire i telespettatori. Non penso a chi fare il tifo, penso solo alla mia squadra ed alla partita con il Bologna.”

Mihajlovic

“Sinisa è un caro amico, abbiamo condiviso tante cose qui alla Lazio. Sarà un piacere ritrovarlo, e so quello che da alle sue squadre e che verranno a Roma per fare una grande partita.”

Pressioni

“Probabilmente una nostra vittoria potrebbe mettere pressione a Juve ed Inter, ma sono squadre abituate a gestire le pressioni. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, giocheremo con una grande cornice di pubblico ma dobbiamo stare attenti al Bologna. Veniamo da una serie lunghissima di risultati, è un bellissimo momento ma mancano 13 partite. Sappiamo che nel calcio il giudizio cambia in poco tempo. Quella di Marassi è stata una di quelle giornate che rimarrà dentro.”



Classifica

“Adesso non è più una-due partite che siamo in un’ottima posizione di classifica. Sono ormai due mesi che siamo lì, dobbiamo continuare così sapendo che domani affronteremo una squadra ostica.”

Esterni

“Nelle ultime partite quando abbiamo perso Lulic, abbiamo perso anche un po di fisicità recuperata con Marusic. Domani dovrebbero giocare Jony e Lazzari, Lukaku sta recuperando ma non credo possa partire dall’inizio, potrebbe essere un opzione a partita in corso.”

Atalanta-Lazio

“Di queste cose se ne sta occupando la mia società. Abbiamo un po di problemi, un paio di giorni in più possono fare la differenza soprattuto riguardo le situazioni degli infortunati.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.